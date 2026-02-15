40代ママ店員さんはこう穿く！【niko and ...】大人に似合う♡「柄スカート」

柄スカートはかわいいけれど「着こなしが難しそう」とつい敬遠してしまうことも。そんなときは【niko and ...（ニコアンド）】の「柄スカート」を取り入れた、40代ママスタッフのリアルコーデをぜひ参考に。大人に似合う着こなしをマネしてみて。

デイリーコーデに馴染む柄スカート

【niko and ...】「アソートキルトスカート」\4,620（税込・セール価格）

存在感のある柄スカートは、トップスに悩むことも。そこで参考にしたいのが、スウェットシャツやプリントトップスなど、カジュアルなアイテムとの組み合わせです。スカートがチェック柄なら、そこからカラーを拾うと失敗が少ないはず。まとまりがあっておしゃれ見えが叶いそうです。

スニーカー & 小物で甘さを抑えるのが大人流

【niko and ...】「ベルトフレアスカート」\6,600（税込）

柄スカートを取り入れて大人っぽいコーデに仕上げる鍵は、小物選び。フェミニンな靴を合わせるより、あえてスニーカーを選ぶことで、全体がカジュアルダウンします。さらにキャップやベレー帽などの小物をプラスすれば視線が分散され、柄の主張も控えめな印象に。大人にちょうどいいバランスに仕上がるかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M