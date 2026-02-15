ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。決勝進出したが、悲願の金はならず。しかし、モーグルに続いて今大会2つ目、通算3つ目のメダル獲得となった。

シードの堀島は2回戦から登場した。バランスを崩して、まさかの後ろ向きでフィニッシュするも、共に滑ったニック・ページ（米国）が先にコースアウトして途中棄権。冷や汗をかきながら準々決勝に進出した。準々決勝は盤石な滑りでディラン・ワルチク（米国）に26-9で圧勝。準決勝ではマット・グレアム（オーストラリア）に21-14で勝って決勝に進んでいた。

決勝では今大会すでに銀メダルを獲得している長年のライバル、ミカエル・キングズベリー（カナダ）と激突。ターンでバランスを崩し第2エアを飛べず。なんとか滑り切ったが、手を合わせて謝罪ポーズを示した。スコアは5-30だった。

キングズベリーは競技後、NHKのインタビューに対応。「イクマと決勝を滑るのは、昨日夢に見たことでした」と打ち明けた。それが正夢になって金メダルを獲得。「本当にイクマと決勝で素晴らしい試合ができてよかった。イクマに勝つために本当に全てのことを、努力を続けてきました」と回顧。「次のオリンピックは、シングルもデュアルもイクマが金メダルを獲るでしょう」と太鼓判を押した。



（THE ANSWER編集部）