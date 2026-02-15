「可愛すぎて選べない」「持ち運びにも便利！」【ダイソー】次欲しい♡「スマホグッズ」

【ダイソー】では、機能性はもちろんデザインも魅力的なスマホ関連グッズがラインナップ。今回紹介するのは、スマホケーブルを保護するキュートなアイテムと、スマホの清潔感をキープできそうな優秀クリーナー。どちらもプチプラとは思えないクオリティで、毎日のスマホライフをより快適に、楽しくアップデートしてくれそうです。

ぷるんと透明感のある「ケーブルホルダー」

淡色好きさんの心を掴みそうな、クリアな質感が魅力の「ケーブルホルダー」。今回ご紹介するのは、クマと黄色いお花のセット、そしてウサギと水色のお花のセットの2種類。その愛くるしさに@risa_.pianoさんも「可愛すぎて選べない」と迷ってしまうほど。曲がりやすいケーブルの根元を保護しつつ、可愛い目印にもなってくれそうです。

「持ち運びにも便利！」一体型スクリーンクリーナー

スマホの指紋汚れが気になったときにぴったりな、コンパクトな「スクリーンクリーナー」。驚くべきは、スプレー液とマイクロファイバークロスがひとつにまとまった画期的な構造！@nanaironotobira2さんによると「持ち運びにも便利」なのだとか。カラーはピンクとグレーの2色展開。これ1本で、タブレットやPCの画面もキレイに保てるのは嬉しいところです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里