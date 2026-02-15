安藤サクラのインスタグラム（＠ｓａｋｕｒａａｎｄｏ）より

写真拡大

　女優の安藤サクラが、姉で映画監督の安藤桃子さんとの姉妹ショットを公開した。

　サクラは１５日までに自身のインスタグラムを更新。「グラミー賞　＠ｇｒａｍｍｙｓ　Ｓｏ　ｈｏｎｏｒｅｄ　ｔｏ　ａｔｔｅｎｄ　ｔｈｅ　ＧＲＡＭＭＹｓ．　Ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ　ｓｏ　ｍｕｃｈ．　Ｄｒｅｓｓｅｄ　ｉｎ　＠ｃｈａｎｅｌｏｆｆｉｃｉａｌ」と記し、高級ブランド・シャネルの黒のパンツスーツを着て、グラミー賞の会場に立つショットや、姉の桃子さんと並んだ２ショットなどをアップした。

　この投稿には「とてつも美人の２人が、とてつもお綺麗な服を着こなし、キラキラ輝いている場所にいる、こんなにも憧れな空間を共有していただきありがたいです　眩しいです、、、、」「かっこいい！最高です！サクラさん素敵」「サクラさんかっこいい！ステキです　大好きです」「あんどぅー姉妹きゅーとだ」「かっこよすぎます。まぶしい」などのコメントが寄せられた。

　サクラは俳優・奥田瑛二とエッセイストの安藤和津さんの次女で俳優・柄本佑と２０１２年に結婚し１７年に第１子が誕生。姉の桃子は１５年に第１子を出産した。