女優の安藤サクラが、姉で映画監督の安藤桃子さんとの姉妹ショットを公開した。

サクラは１５日までに自身のインスタグラムを更新。「グラミー賞 ＠ｇｒａｍｍｙｓ Ｓｏ ｈｏｎｏｒｅｄ ｔｏ ａｔｔｅｎｄ ｔｈｅ ＧＲＡＭＭＹｓ． Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｓｏ ｍｕｃｈ． Ｄｒｅｓｓｅｄ ｉｎ ＠ｃｈａｎｅｌｏｆｆｉｃｉａｌ」と記し、高級ブランド・シャネルの黒のパンツスーツを着て、グラミー賞の会場に立つショットや、姉の桃子さんと並んだ２ショットなどをアップした。

この投稿には「とてつも美人の２人が、とてつもお綺麗な服を着こなし、キラキラ輝いている場所にいる、こんなにも憧れな空間を共有していただきありがたいです 眩しいです、、、、」「かっこいい！最高です！サクラさん素敵」「サクラさんかっこいい！ステキです 大好きです」「あんどぅー姉妹きゅーとだ」「かっこよすぎます。まぶしい」などのコメントが寄せられた。

サクラは俳優・奥田瑛二とエッセイストの安藤和津さんの次女で俳優・柄本佑と２０１２年に結婚し１７年に第１子が誕生。姉の桃子は１５年に第１子を出産した。