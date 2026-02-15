【ブンデスリーガ】フランクフルト 3−0 ボルシアMG（日本時間2月14日／ドイチェ・バンク・パルク）

【映像】高井幸大、華麗すぎる“超絶ルーレット”炸裂の瞬間（実際の様子）

ボルシアMGのDF高井幸大がFWの選手を彷彿とさせるプレーを披露した。ニアサイドを狙う強烈シュートと華麗なルーレットでファンを沸かせている。

日本時間2月14日のブンデスリーガ第22節で、ボルシアMGはアウェイでフランクフルトと対戦。2節前に体調不良で欠場していた高井はリーグ戦で3試合ぶりにスタメンに名を連ねた。

キックオフ直後から個人技でプレス回避をするなど技術の高さを披露していた日本代表DFは、19分に訪れたロングスローから決定機に絡む。

敵陣でDFフィリップ・サンダーがボックス内にロングスローを投じると、フリーだった高井は味方と相手選手の競り合いからこぼれ球を回収。完璧なファーストタッチで前に持ち出すと、右足を振り抜いた。

ニアサイドを狙った強烈なシュートはフランクフルトGKカウアン・サントスに阻まれたが、相手のクリアボールを再びマイボールにすると、今度は足裏でコントロールしてからルーレットで相手DFを抜こうとした。

DFとは思えないルーレットで魅せた高井だったが、フランクフルトDFオーレル・アメンダも粘り強く対応。最後はレフェリーの微妙な判定によってファウルを取られてしまったが、予想外のプレーに相手守備陣を混乱に陥れた。

高井のFWさながらのスーパープレーはSNSでも多くの話題を集め、ファンからは「めっちゃ頑張ってる高井！！」「なんでスパーズを出したの？」「全フロサポ見るべし」「川崎の血が騒いでる」「さすが元々FWやってただけある」「こんなこともできるなら早く言ってよ」「FWの動き…」「マジ上手い」と絶賛の声が寄せられた。

高い技術で攻撃面でも存在感を放っていた高井だが、75分にロングボールの処理を誤って失点に関与。試合はフランクフルトが3ー0で勝利している。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）