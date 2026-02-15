【斎藤浩哉の目】

ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプは１４日の男子個人ラージヒルで、二階堂蓮（日本ビール）が合計２９５・０点で銀メダルに輝いた。

１回目に１４０メートル、２回目に１３６メートル５０を飛び、個人ノーマルヒルと混合団体の銅に続く今大会３個目のメダル獲得。ドメン・プレブツ（スロベニア）が優勝。小林陵侑（チームＲＯＹ）は６位、中村直幹（なおき）（フライングラボラトリー）は１６位だった。

スーパー団体は日本が「金」最有力

二階堂は見事な銀メダルだった。得意のラージヒルで、１回目は思い描いた通りのジャンプだったように見えた。助走の加速をロスすることなく踏み切るスムーズな飛躍が特長だ。彼らしいジャンプで、後から飛ぶプレブツらにプレッシャーをかけた。

金メダルに手をかけて迎えた２回目は、空中でいつもよりスキーが少しだけ立ってしまい、ブレーキがかかって上体が前のめりになっていた。このため、最後に数メートルの伸びがなかった。直前にプレブツがヒルサイズを越えるジャンプを見せたことで、飛距離を出そうと踏み切りで余計な力が入ってしまったのだろう。わずかな誤差で、惜しいジャンプだった。

とはいえ、初出場にもかかわらず今大会すでにメダル３個目と、好調さは変わらない。斜面が緩やかなプレダッツォのジャンプ台は、二階堂の飛び方と相性がいい。小林陵は台の攻略に苦労しているように見えたが、この日の２回目はきっちり合わせてきた。安定した力を持つ２人で臨むスーパー団体で、日本は金メダルの最有力候補だと思う。（長野五輪団体金メダリスト）