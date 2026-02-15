「痛い思いをしないとダメ、というのはもう時代遅れ」。43歳で第2子を出産した俳優の真木よう子が、自身の経験した「妊娠糖尿病」の苦労と、2度の出産におけるスタイルの違いを赤裸々に明かした。

【映像】出産直後の真木よう子（43）＆16歳年下パートナー

2月15日放送のABEMA『秘密のママ園』では、匿名のお悩み相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」を放送。MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、真木が16歳の長女と、昨年誕生した0歳の次女の出産について振り返った。

真木は第一子の妊娠を振り返り、「妊娠期間に妊娠糖尿病を患ってしまった」と告白。そのため、設備の整った大きな病院での出産を選択したという。長女の時は「和通分娩（麻酔で陣痛を和らげる方法）」だったが、「産む時はほとんど自然と同じで、いきむために痛いし苦しかった」と回顧。それに対し、次女の出産では、自身の年齢や体力を考慮して「完全無痛分娩」を選択した。

その結果について、真木は「びっくりして！ まったく（痛くなかった）。本当、『えっ？』みたいな感じ」と、その劇的な体の楽さを強調。「痛い思いをしないとダメという考えは時代遅れ。無痛でも（出産の）感動は全然変わらない」と断言した。