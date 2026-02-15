43歳で高齢出産を経験した俳優の真木よう子が、産後の身体の変化と、元々胸が大きいがゆえの深刻なコンプレックスを赤裸々に明かした。

2月15日放送のABEMA『秘密のママ園』では、産後美容のスペシャリスト・春山いずみ先生を招き、胸の悩みを解決する「産後のボディメイク整形」を特集。MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみと共に、母親たちが抱えるデリケートな問題について本音の井戸端会議が繰り広げられた。

番組で、産後のバストのしぼみや垂れを解消する手術が紹介されると、真木は「1回だけ聞いてみたかったことあるんですけど」と切り出した。真木は「私、胸、元々大きいんですよ。第二子を産んで、これで終わりかなと思っていて」とした上で、「ブラジャー外したら、そんなとこまで胸って垂れるんだ！ってとこまで行く」と現在のリアルな悩みを告白。かつてはスクリーンで美しい姿を披露してきた真木だが、産後の変化は想像以上だったようで、「今脱げって言われたら、いくら積まれても無理」と強い言葉でその葛藤を口にした。

あまりの切実さゆえか、真木は先生に対し「これ（胸）提供したらいくらもらえる？もう、バサッと切って、いらないんで。本物のおっぱいあげられる」と衝撃の提案。これにはスタジオも「えっ！？」「乳ごとですか？」と騒然となったが、春山先生から「遺物反応が出るので使えません」と即座に却下されると、真木は苦笑いを見せつつも、大きい胸を持つ人ならではの「いいねと言われるけど、自分では全然良くないと思っている」という苦悩に深く共感していた。