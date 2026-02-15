【ミラノ＝船越翔】日本勢が銀と銅のメダルを獲得したフィギュアスケート男子では、昨年の米旅客機墜落事故で両親を失った米国のマキシム・ナウモフ（２４）が出場し、大きな歓声を浴びた。

元選手の両親も立った五輪の大舞台で２０位に入り、「最後まで諦めずにここまで来られたことが誇りだ」と胸を張った。

１３日のフリー演技では開始直後から「足が沈み込むような感覚」があり、最初のジャンプで転倒。それでも力強いステップなど持ち味を発揮して立て直すと、滑り終わった後は氷上で笑顔を見せた。

昨年１月に米ワシントン近郊で起きた旅客機と米軍ヘリの衝突墜落事故で、旅客機に乗っていた両親を突然亡くした。悲嘆に暮れたが、世界選手権のペアで金メダルを獲得し、五輪にも出場した両親に近づこうと、夢を諦めなかった。得点発表後には、両親と自身が写った写真を掲げた。

自分だけが悲劇の主人公ではないと思っている。「ひどい状況からはい上がったが、自分が特別なわけではない。誰もが同じ力を持っている。その力に気づくきっかけになれたらうれしい」。苦境にいる人々に勇気を与える滑りを、これからも披露していくつもりだ。