たんぽぽ川村エミコ「TGCダイエット」に成功 人気女性芸人4人×美女グループ「CHANCE GALs」がコラボパフォーマンス【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】たんぽぽの川村エミコ、お笑いタレントのやしろ優、平野ノラ、バレリーナ芸人の松浦景子が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】「TGCダイエット」スカートに手が入るようになった46歳芸人
4人が登場したのは、ABEMAで放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）のステージ。番組から誕⽣したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」と共に、番組のテーマソング「Go for it!!」を元気いっぱいに披露。さらに手を振りながらランウェイを闊歩し、センターステージでも息の揃ったダンスで会場を盛り上げた。
ピンクやグレー、ブラウンなどを基調とした制服姿で歌って踊った4人。これまで何度もTGCで同曲を披露してきた川村は、MCのウエンツ瑛士からダンスのキレが増していっていると褒められ、「前回（ウエストが細くなって）スカートがやっと入るようになったじゃないですか！今回さらに手が入るようになりました！」とさらなるダイエットに成功したことを報告。やしろが「TGCダイエットだ！」と絶賛した。
また今回初参加の平野は「この日の…ために…寝ずに来てよかった」と泣き真似。やしろからは「『寝ずに』が冗談じゃなく本当にちゃんと練習していた」と裏側で努力する姿も明かされた。ランウェイを歩いた際、バレエのポーズや足を上げる振りを華麗に披露していた松浦は改めてバレエへの愛を伝え「ランウェイでバレリーナできた」と満足げに語った。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆人気芸人4人がガールズグループとコラボ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
