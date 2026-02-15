学歴とキャリアは「関係すると思う」81.9％　理由に「学歴で判断する企業が多い」58.7％　Job総研調査

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査期間「Job総研」は2026年2月2日、310人の社会人男女を対象に実施した「2026年 学歴とキャリアの実態調査」の結果を発表した。

学校選択時に「学歴を意識」66.8％

調査では、学校選択時に学歴を意識したかを聞くと、「意識した層」は66.8%で過半数を超えた。内訳は「とても意識した」17.1％、「意識した」25.2%、「どちらかといえば意識した」が24.5%となった。

「学歴がキャリアに関係すると考える層」は81.9%にのぼった。内訳は「とても関係すると思う」が13.5%、「関係すると思う」が32.6%、「どちらかといえば関係すると思う」が35.8%だった。その理由としては、最多は「学歴で判断する企業が多い」で58.7%、次いで「社会的な信用が上がるから」が48.4%、「思考力が高いと見なされる」が39.8%となった。

一方で、回答者全体の310人に学歴社会への認識を聞くと、「古いと思う」は59.9%となった。内訳は「とても古いと思う」が7.4%、「古いと思う」が13.5%、「どちらかといえば古いと思う」が39.0%だった。

調査は2026年1月14日〜1月19日にインターネットで行われ、対象者は現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。20〜50代の男女を対象とし、有効回答数は310人。