「阪急杯・Ｇ３」（２月２１日、阪神）

１着馬には高松宮記念（３月２９日・中京、芝１２００メートル）の優先出走権が与えられる。

昨年に続く連覇を狙うカンチェンジュンガ。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５２秒１−１２秒７と軽快な動き。マイルＣＳ１３着以来となるが、ここへの出走態勢は整った。昨年のセントウルＳでは、Ｇ１馬ママコチャ、重賞５勝馬トウシンマカオを撃破。ハマった際の決め手は強烈だ。今季初戦をＶで飾って、大舞台へ弾みをつける構えだ。

ターコイズＳで重賞２勝目を手にしたドロップオブライト。３番手追走から抜群の手応えで抜け出すと、最後は両サイドから詰め寄られながらも際どくしのぎ切った。１週前追い切りは栗東ＣＷで切れ味鋭い動き。好ムードが漂う。スプリントとマイルのカテゴリーで重賞Ｖと進化を遂げる７歳牝馬。千四のタイトルも視界にとらえた。

条件戦を３連勝してオープン入りを果たしたディアナザール。ベゴニア賞Ｖ後に骨折が判明し、戦線離脱を余儀なくされたが、復帰戦を快勝すると、放牧を挟んで３勝クラスも難なく突破した。叔母にＧ１・７勝の名牝ジェンティルドンナを持つ血筋。ここまで５戦４勝とまだ底を見せていない素質馬が重賞ウイナーまで駆け上がるか。

距離短縮での反撃に燃えるスリールミニョン。前走のターコイズＳはラストで失速したようにマイルは１Ｆ長い印象。全４勝中３勝を芝１４００メートルで挙げる距離巧者。牡馬相手でも互角

に戦えるはずだ。

２年連続２着のアサカラキングは前走のタンザナイトＳで４着。今までにない差す競馬で、レースの幅が広がる内容だった。コース適性は同じ阪神で開催された一昨年で証明済み。３度目の正直で今年こそＶをつかみたい。