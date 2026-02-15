「ダイヤモンドＳ・Ｇ３」（２月２１日、東京）

ステイヤーズＳに次ぐ、ＪＲＡ平地の長距離重賞。いずれ劣らぬスタミナ自慢の面々が集う。

ステイヤーズＳで待望の重賞初制覇を決めたホーエリートが、長距離重賞２連勝を狙う。１週前追い切りは美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８２秒６−１１秒４をマークして元気いっぱいの様子。重賞では善戦続きだったが、適舞台を見つけて本格化の様相。ステイヤーとしての資質は高く、勝てば古馬長距離路線の台風の目になるはずだ。

有馬記念を回避して、府中名物のマラソン重賞に参戦してきたスティンガーグラス。１週前追い切りは栗東ＣＷの３頭併せで６Ｆ８０秒９−１１秒５を記録し、最先着を果たした。昨年１１月のアルゼンチン共和国杯２着のあと、この中間には関西への転厩があったが軽快な動きを見せており、いい状態で復帰できそうだ。未知の距離をあっさり克服して重賞初Ｖといく。

ステイヤーズＳは惜しくも２着に敗れたマイネルカンパーナ。好位で折り合いをつけると、直線で勝ち馬に食い下がるように末脚を伸ばし続け、わずかに見劣ったとはいえ、高い長距離適性を示した。父ゴールドシップ譲りの持久力を受け継ぎ、スタミナ比べは望むところだ。

復帰戦のＡＪＣＣは１２着と大敗したファウストラーゼンだが、休み明けに加えて転厩初戦、さらに古馬に初挑戦と厳しい条件が重なったもの。酌量の余地はある。２４年ホープフルＳで３着、昨年の弥生賞ディープ記念Ｖと、強い明け４歳世代で実績を残してきた。そろそろ反撃へ出る。

ステイヤーズＳ４着のあと万葉Ｓ３着と、芝３０００メートル超えの長丁場で再浮上のきっかけをつかんだブレイヴロッカー。決め手には欠けるものの、追ってバテないしぶとさがあり、ハンデ次第ではＶ圏内浮上も十分だ。