ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハープパイプで銅メダルを獲得した小野光希（２１）＝バートン＝が１５日、現地で会見を行った。男子金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス、同銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝とともにメダルの喜びを語り、自身の憧れからの反響を明かした。

１２日夜の歓喜から時が過ぎ、小野は「私は二回目のオリンピックでやっとメダルを取ることができて、北京の悔しさをリベンジができた実感が湧いています」と語った。１７歳で出場した北京から４年。早大４年となり、この種目では前回銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）に続く２大会連続の表彰台をもたらした。

幼い頃に憧れたトリックを質問され「正直幼い頃はこだわりの技とかはなかったんですけど、憧れの選手でいえばオーストラリアのトーラ・ブライト選手がずっと好きでした」と語った小野。１９８６年生まれのトーラ・ブライトは２０１０年バンクーバーで金メダルを獲得している。

小野は「その滑りをオリンピックで見て、かっこいいと憧れていた。メダルを取って、本人からインスタグラムでメッセージをいただけた。それが本当に嬉しかったです」と声を弾ませた。

帰国後の楽しみは家族との再会だという。「家族が現地に来られなかったので、早く会ってメダルを見てほしいです」と語っていた。