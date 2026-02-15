Kis-My-Ft2、音楽フェス初出演で圧巻パフォーマンス サンドウィッチマンもサプライズ登場で熱狂【セトリ】
6人組グループ・Kis-My-Ft2が、14・15日に宮城・仙台サンプラザホールで開催された『カノフェス2026』に出演した。サンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽フェスで、Kis-My-Ft2としてはグループ初となる音楽フェスへの出演となった。フェスならではの熱量の中、幅広いジャンルのパフォーマンスを展開し、集まった観客を魅了した。
【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2
ライブの幕開けを飾ったのは、メンバーの千賀健永プロデュースのダンスナンバー「Keep it 100」。ハードながらも細やかなステップが刻まれるダンスで、一気に会場の視線を釘付けに。続く「FIGHTERS」では、エッジの効いたロックサウンドの中、キスマイらしい攻めの姿勢を見せつけ、観客のボルテージを一気に引き上げた。
MCは、「みなさん初めまして！Kis-My-Ft2です！」というあいさつからスタート。「初めましての方も、あたたかく迎えてくださってありがたい」とメンバーそれぞれが口にし、会場もあたたかい拍手に包まれた。
Kis-My-Ft2はテレビ朝日『10万円でできるかな』で、MCのサンドウィッチマンとは親交が深く、「番組内でサンドウィッチマンさんに仙台のいろいろなところにも連れて行っていただいていて、宮城県を第2の故郷だと思っている」という宮城愛あふれるトーク。
中盤では一転、名曲「Luv Bias」でエモーショナルな歌声を響かせると、続いて披露されたのは「Tokyo-Kis」。夢を追い続けるKis-My-Ft2だからこそ歌える「大人のラブソング」に会場は酔いしれた。
ライブ後半への架け橋となったのは、15周年の幕開けを象徴する最新曲「UNISON」。同曲は、過去リリースした楽曲のタイトルが散りばめられていて、ファンにとって特別な意味を持つ。タイトル通り、メンバーと観客の歌声が一つになることを願って作られ、ステージから伝わる「今までも、これからも、強く・華やかに・逞しく歩み続ける」という力強い決意は、まさに15周年の“開幕宣言”と言える。
終盤の「Thank youじゃん！」では、イントロが流れると宮田俊哉が「せーの！」と呼びかけるとメンバーと観客もそれに合わせて「Thank youじゃん！」と一斉に歌い出し、間奏では千賀が「Thank youじゃんけんを開催！」と会場全体を巻き込み「勝った人も負けた人も、Thank you！」と幸せなムードがあふれた。
そして、クライマックス。二階堂高嗣の「一緒に盛り上がりましょう！」という呼びかけから始まった「お疲れ様です！feat. サンドウィッチマン」では、この日一番のサプライズ。ラストサビ前の間奏で、サンドウィッチマンの2人がステージに登場。バラエティー番組での共演から生まれた絆を感じさせるサプライズに、会場のボルテージは最高潮に達した。
パフォーマンス後はMCのサンドウィッチマンと狩野が登場し、リハーサルから本番までの空き時間をKis-My-Ft2は仙台でどう過ごしたのか？というトークで盛り上がり、宮田・玉森裕太が櫻田神社まで参拝に行ったというエピソードに驚きの声もあがるなか、Kis-My-Ft2初の音楽フェスパフォーマンスは幕を閉じた。
セットリスト
1. Keep it 100
2. FIGHTERS
3. Luv Bias
4. Tokyo-Kis
5. UNISON
6. Thank youじゃん！
7. お疲れ様です！feat. サンドウィッチマン
