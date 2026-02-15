“VARなし”FA杯4回戦は疑惑の判定頻発…ルーニー氏「今まで見た中で最悪の判定の一つだ」
14日に行われたFAカップ4回戦で疑惑の判定が相次いだ。元イングランド代表FWのウェイン・ルーニー氏はアストン・ビラ対ニューカッスルの事象について、『BBC』で「今まで見た中で最悪の判定の一つだ」と語った。
FA杯は4回戦までVARを導入しない規定となっている。その4回戦ではマンチェスター・シティ対サルフォードでDFアブドゥコディル・フサノフのスルーパスに抜け出したFWオマル・マーモウシュのゴールがオフサイドと判定され、リバプール対ブライトンの終盤ではFWコーディ・ガクポのパスを受けたFWリオ・ングモハがゴールネットを揺らすもオフサイドで認められなかった。ただ、いずれも映像を確認するとオフサイドではないように見えた。
リバプールのアルネ・スロット監督は3-0の快勝に終わった試合後、「他の試合と唯一変わらなかったのは、我々に不利な判定があったこと」と苦言を呈しながら「ングモハにとって素晴らしい瞬間になったはずだから不運だった。コーディもアシストだからそうだね。彼は今夜良い試合をしていたから、彼にとっても不運だった」と振り返った。
スロット監督自身は「ゴールした瞬間に『ゴールだ』と確信できるからVARがない試合を見るのは楽しい」という。ただ、現在の運用ではVARの過介入があるとの指摘をしつつ、「今はVARに慣れすぎているから、正直なところVARがある方がいい」とVARの是非について語った。
最も論争を巻き起こしたのはアストン・ビラ対ニューカッスルだった。前半14分にFWタミー・エイブラハムのゴールでアストン・ビラが先制したが、実際はオフサイドポジションだったとみられる。同41分にはアストン・ビラDFリュカ・ディーニュの足裏を見せたタックルがMFジェイコブ・マーフィーの脛に入ったがイエローカードの判定となりニューカッスル側は抗議。後半16分にはディーニュがペナルティエリア内でハンドの反則を取られたがPKではなくFKとなった。
その一方、ニューカッスルの同点ゴールをめぐってはDFダン・バーンがオフサイドだった可能性も指摘されている。そうした一戦はニューカッスルが3-1で勝利して16強入り。不利な判定が続いたエディ・ハウ監督は「(VARがない試合は)ゴールが決まった瞬間に旗が上がらず笛も鳴らないことで、ゴールが認められて誰にも奪えないことを確信するあの瞬間が大好きだ」としてVARの存在には否定的な見方をしつつも、「相手に決められたあのゴールのときは『VARがあったらな』と願ったし、おそらく試合全体を通してそうだった」と複雑な心境を述べていた。
また、解説員のルーニー氏はディーニュのハンドがFKになった判定を厳しく批判。ディーニュはハンド前からハンド後までペナルティエリア内に位置し続けていたため、「ディーニュがペナルティエリア外にいた瞬間など一度もなかった。3から4ヤードも中にいた。副審はすぐ目の前にいたからどれだけ中にいたかは明らかだった」と語り、「完全な失態だ」とコメントした。
元ニューカッスルのアラン・シアラー氏も「主審が見逃したとしても言い訳ができるかもしれない。彼に寛大な見方をすればね。だが、10~15ヤードほどの位置にいた副審は全く言い訳の余地がない。この判定が難しいとは全く思わないし実際は簡単だ。副審が主審に『誤りだ』と伝えなかった子への言い訳はできない」と述べ、主に副審を批判していた。
