BRADIO、未発表音源AL『Gold Fashion』アートワーク公開＋AL『FUNK FIRE』のHidden AFRO ver.を配信
BRADIOが3月4日にリリースするインディーズ期の未配信曲を集めたアルバム『Gold Fashion』のアートワークを公開した。
今回のアートワークは、BRADIO作品のアートワークやMVを多く手がけるクリエーター・都志見峻樹が担当。合わせて、アートワークを使用予定のアルバムの法人別の特典内容も発表された。
なお、3月より開催する、インディーズ期の全曲をパフォーマンスするツアー＜Back To The 2010 - 2017＞ではアルバム『Gold Fashion』収録曲も演奏予定だ
また、メジャー5thアルバム『FUNK FIRE』のHidden AFRO ver.が2月15日より配信スタートした。Hidden AFRO ver.は、アフロヘアがトレードマークになっているBRADIOのボーカル・真行寺貴秋の音源をカットしたインスト音源で、BRADIO楽器隊の高い技術をより堪能できる音源になっている。
◾️メジャー5thアルバム『FUNK FIRE』（Hidden AFRO ver.）
各音楽配信サイト：https://lnk.to/funkfire_Instrumental
■アルバム『Gold Fashion』
2026年3月4日（水）発売
CRCP-40716 / ￥3,300（税込）
▼収録内容
1.My Answer
2.Crush On You
3.Say That
4.You Take Me Away
5.Abracadabra
6.Party Talk
7.Sugar Spot
8.Thanks
■配信シングル「流星の喝采」
2月4日（水）音源配信スタート
※FM NACK5「SUNDAY LIONS」2026年テーマソング
https://lnk.to/pre_ryuseinokassai
■＜BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」＞
2026年
【追加公演】・3月21日（土）富山・Soul Power
OPEN 17:30 / START 18:00
【追加公演】・3月22日（日）富山・Soul Power
OPEN 17:30 / START 18:00
【追加公演】・4月29日（水祝）宮城・darwin
OPEN 17:30 / START 18:00
【追加公演】・4月30日（木）宮城・darwin
OPEN 18:30 / START 19:00
【振替公演】・2026年5月5日（火祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
【振替公演】・2026年5月6日（水祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
■＜BRADIO presents.「Kyotown Dance」＞
2026年5月24日（日）京都・磔磔
OPEN 17:30 / START 18:00
出演：BRADIO Guest:夜の本気ダンス
