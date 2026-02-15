ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で、同学年の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が前回の北京大会から２大会連続の銀メダル、佐藤駿（エームサービス・明大）は初出場で銅メダルを獲得した。

一夜明けて２人はそろってテレビ各局の番組に出演しているが、取材に向かう２人を見送る女子の坂本花織（シスメックス）と中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）のほほえましい様子が公開され、話題となっている。

日本スケート連盟は１５日、公式インスタグラムを更新。「またまたテレビ出演に行ってきます！いってらっしゃい！」と記し、敬礼のポーズで出演に向かう鍵山と佐藤を手を振って見送る坂本と中井のショットをアップした。

この投稿には、「坂本選手の伸び感、可愛い」「素敵なチーム」「なんなんですか、この可愛い子ちゃん達の集まりは」「日本からみなさんの笑顔を見られて幸せです」「今年のフィギュア日本チーム、みんないちいちカワイイ」「かおちゃん、意識していないだろうけど、動きが愛らしい」「本当に素敵なＴｅａｍｓＪＡＰＡＮ いいバトン渡せましたね」「チームＪＡＰＡＮ本当に仲良しで微笑ましい こうして試合以外のところで仲間とリラックスできることもメダル獲得できた理由の一つかもしれませんね」「もう家族だね」「この可愛らしいやりとりはなんなのだ ノリのいい姉と弟」「可愛くてたまらん」などのコメントが寄せられた。