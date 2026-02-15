Travis Japanのニューシングル「陰ニモ日向ニモ」の詳細が発表された。

今作は初回T盤、初回J盤、通常盤、そしてFC限定盤の計4形態でリリースされる。初回T盤には、ジュニア時代に人気を博しファンにはお馴染みの楽曲「Dance With Me 〜Lesson 1〜」の続編となる「Dance With Me 〜Lesson 2〜」をカップリングとして収録。約32分の特典ディスクには表題曲のミュージックビデオとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した「撮影Vlog」が収められ、ステッカーやトレカセットも付随する。

▲初回T盤

▲初回J盤

一方、初回J盤のカップリングには「君がいるだけで」を収録。約25分の特典ディスクには、ミュージックビデオに加えて「パフォーマンスビデオ」とそのメイキング映像が収められており、初回T盤とは異なる絵柄のステッカー・トレカセットが封入される。

▲通常盤/配信ジャケット

通常盤は、初回プレス限定でスリーブケース仕様。カップリングには、ABCテレビで放送中の冠番組『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』のテーマ曲となっている「As We Are」と、「On My Road」の2曲を収録することがわかった。

▲FC限定盤

そしてファンクラブ限定盤には、約91分の特典映像ディスクと28ページにわたるフォトブックが付随。映像にはミュージックビデオのほか、彼らの素顔が垣間見えるバラエティコンテンツ「PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜」がたっぷりと収録されており、パフォーマンスからバラエティまでTravis Japanの多才な魅力を網羅したラインナップとなっている。

なお、ファンクラブ限定盤のオーダー受付期間は2026年4月1日(水)23:59まで。受付期間内であっても予定数に達し次第、販売終了となる。

リード楽曲となる「陰ニモ日向ニモ」は、2月16日(月)AM0時より先行配信もスタート。本楽曲は七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、一輪の「無垢な花（Flower）」を巡る執着と、愛ゆえに修羅場を厭わない強い意志を描いたエモーショナルなナンバーに仕上がっている。

■2nd CD SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

2026年4月15日(水)発売 【初回T盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）

■三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA

▼初回T盤(Blu-ray)

品番：UPCC-9021価格：1,980円(税込)

▼初回T盤(DVD)

品番：UPCC-9022 価格：1,650円(税込) 【Disc1(CD)】

01​​. 陰ニモ日向ニモ

02​​. Dance With Me 〜Lesson 2〜 【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・陰ニモ日向ニモ -Behind the scenes-

・TJ Cam ~MV撮影Vlog~

▼グッズ

・ステッカーシートA &トレカ7枚セットA 【初回J盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）

■三方背ケース＋ステッカーシートB＋トレカ7枚セットB

▼初回J盤(Blu-ray)

品番：UPCC-9023 価格：1,980円(税込)

▼初回J盤(DVD)

品番：UPCC-9024 価格：1,650円(税込) 【Disc1(CD)】

01​​. 陰ニモ日向ニモ

02​​. 君がいるだけで 【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・陰ニモ日向ニモ -Dance Performance Video-

・Dance Performance Video -Behind the scenes- ▼グッズ

・ステッカーシートB &トレカ7枚セットB 【通常盤 (初回・通常プレス)】（CD）

■スリーブケース（*初回プレスのみ）

▼通常盤 初回プレス(CD)

品番：UPCC-9025 価格：1,320円(税込) 【Disc1(CD)】

01​​. 陰ニモ日向ニモ

02​​. As We Are

03​​. On My Road 【FC限定盤】（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）

■三方背ケース＋フォトブック

▼FC限定盤(Blu-ray)

品番：PROJ-5919 価格：4,180円(税込)

▼FC限定盤(DVD)

品番：PROJ-5920 価格：3,850円(税込) 【Disc1(CD)】

01​. 陰ニモ日向ニモ 【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜 ▼グッズ

フォトブック

FC限定盤オーダー受付期間：

2026年4月1日(水)23:59まで

※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。 ＜タイアップ＞

「陰ニモ日向ニモ」

テレビ朝日系オシドラサタデー「ぜんぶ、あなたのためだから」挿入歌

テレビ朝日系にて毎週土曜23:00放送 「As We Are」

『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』テーマソング

ABCテレビにて毎週水曜25:39放送