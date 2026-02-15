Travis Japan、2ndシングル「陰ニモ日向ニモ」収録内容＆ジャケット公開
Travis Japanのニューシングル「陰ニモ日向ニモ」の詳細が発表された。
今作は初回T盤、初回J盤、通常盤、そしてFC限定盤の計4形態でリリースされる。初回T盤には、ジュニア時代に人気を博しファンにはお馴染みの楽曲「Dance With Me 〜Lesson 1〜」の続編となる「Dance With Me 〜Lesson 2〜」をカップリングとして収録。約32分の特典ディスクには表題曲のミュージックビデオとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した「撮影Vlog」が収められ、ステッカーやトレカセットも付随する。
一方、初回J盤のカップリングには「君がいるだけで」を収録。約25分の特典ディスクには、ミュージックビデオに加えて「パフォーマンスビデオ」とそのメイキング映像が収められており、初回T盤とは異なる絵柄のステッカー・トレカセットが封入される。
通常盤は、初回プレス限定でスリーブケース仕様。カップリングには、ABCテレビで放送中の冠番組『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』のテーマ曲となっている「As We Are」と、「On My Road」の2曲を収録することがわかった。
そしてファンクラブ限定盤には、約91分の特典映像ディスクと28ページにわたるフォトブックが付随。映像にはミュージックビデオのほか、彼らの素顔が垣間見えるバラエティコンテンツ「PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜」がたっぷりと収録されており、パフォーマンスからバラエティまでTravis Japanの多才な魅力を網羅したラインナップとなっている。
なお、ファンクラブ限定盤のオーダー受付期間は2026年4月1日(水)23:59まで。受付期間内であっても予定数に達し次第、販売終了となる。
リード楽曲となる「陰ニモ日向ニモ」は、2月16日(月)AM0時より先行配信もスタート。本楽曲は七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、一輪の「無垢な花（Flower）」を巡る執着と、愛ゆえに修羅場を厭わない強い意志を描いたエモーショナルなナンバーに仕上がっている。
■「陰ニモ日向ニモ」先行配信
2026年2月16日(月)配信スタート
DL/ストリーミング/プレオーダー https://TravisJapan.lnk.to/kagenimohinatanimo
■2nd CD SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
2026年4月15日(水)発売
【初回T盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）
■三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA
▼初回T盤(Blu-ray)
品番：UPCC-9021価格：1,980円(税込)
▼初回T盤(DVD)
品番：UPCC-9022 価格：1,650円(税込)
【Disc1(CD)】
01. 陰ニモ日向ニモ
02. Dance With Me 〜Lesson 2〜
【Disc2(Blu-ray/DVD)】
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・陰ニモ日向ニモ -Behind the scenes-
・TJ Cam ~MV撮影Vlog~
▼グッズ
・ステッカーシートA &トレカ7枚セットA
【初回J盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）
■三方背ケース＋ステッカーシートB＋トレカ7枚セットB
▼初回J盤(Blu-ray)
品番：UPCC-9023 価格：1,980円(税込)
▼初回J盤(DVD)
品番：UPCC-9024 価格：1,650円(税込)
【Disc1(CD)】
01. 陰ニモ日向ニモ
02. 君がいるだけで
【Disc2(Blu-ray/DVD)】
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・陰ニモ日向ニモ -Dance Performance Video-
・Dance Performance Video -Behind the scenes-
▼グッズ
・ステッカーシートB &トレカ7枚セットB
【通常盤 (初回・通常プレス)】（CD）
■スリーブケース（*初回プレスのみ）
▼通常盤 初回プレス(CD)
品番：UPCC-9025 価格：1,320円(税込)
【Disc1(CD)】
01. 陰ニモ日向ニモ
02. As We Are
03. On My Road
【FC限定盤】（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）
■三方背ケース＋フォトブック
▼FC限定盤(Blu-ray)
品番：PROJ-5919 価格：4,180円(税込)
▼FC限定盤(DVD)
品番：PROJ-5920 価格：3,850円(税込)
【Disc1(CD)】
01. 陰ニモ日向ニモ
【Disc2(Blu-ray/DVD)】
・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-
・PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜
▼グッズ
フォトブック
FC限定盤オーダー受付期間：
2026年4月1日(水)23:59まで
※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。
＜タイアップ＞
「陰ニモ日向ニモ」
テレビ朝日系オシドラサタデー「ぜんぶ、あなたのためだから」挿入歌
テレビ朝日系にて毎週土曜23:00放送
「As We Are」
『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』テーマソング
ABCテレビにて毎週水曜25:39放送
■＜Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers＞
※全公演SOLD OUT
【神奈川県】横浜アリーナ
2026.01.04（日） 18:00
2026.01.05（月） 18:00
2026.01.06（火） 13:30/18:00
2026.01.07（水） 13:30/18:00
【福井県】サンドーム福井
2026.02.07（土） 12:30/17:00
2026.02.08（日） 13:00
【北海道】北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
2026.02.21（土） 13:00/17:30
2026.02.22（日） 13:30
【愛知県】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
2026.03.11（水） 13:30/ 18:00
2026.03.12（木） 13:30/18:00
[大阪府] 大阪城ホール
2026.03.27（金） 18:00
2026.03.28（土） 13:00/17:30
【静岡県】エコパアリーナ
2026.04.25（土） 13:00/17:30
2026.04.26（日） 15:00
[福岡県] マリンメッセ福岡A館
2026.05.05（火・祝）18:00
2026.05.06（水・祝）13:00/17:30
[千葉県] ららアリーナ 東京ベイ
2026.05.22（金） 18:00
2026.05.23（土） 13:00/17:30
2026.05.24（日） 13:00/17:30