ＪＲＡで今年最初のＧ１レースとなる第４３回フェブラリーステークスは２２日、東京競馬場のダート１６００メートルで行われる。歴戦の実績馬が顔をそろえて、上位伯仲の戦いとなりそうだ。

昨年のチャンピオンズカップでＧ１初制覇を果たしたダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が、ここでは主役を務める。牡馬相手に挙げた前走の白星は価値が高く、デビューから８戦７勝でオール連対と底を見せていない。初のマイルと東京コースもこなせそうで、チャンスは大きい。

昨年の覇者であるコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、実績上位で相手筆頭だ。これまで７戦６勝を誇る東京巧者で、本来の力を発揮できれば逆転も十分だ。

悲願のＧ１初制覇を狙うＪｐｎ１・２勝のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）も、強力なライバルの一頭だ。前走のチャンピオンズカップ２着は、惜しくも鼻差で勝ちに等しい内容。明け７歳を迎えても衰えは感じられず、立ち回りひとつで勝機をうかがう。

２５年の中山記念など芝で重賞３勝を挙げるシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）は、砂投入３戦目でそろそろ侮れない。初砂だった２走前の南部杯で２着に好走しており、前走のチャンピオンズカップは力んだ走りで１１着に敗れたものの、ワンターンの舞台でリズム良く運べれば、一発があってもおかしくない。