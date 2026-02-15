待ってた、待ってたぁあああ！！【3COINS】今っぽ感がかんわいい♡「新作ヘアアクセ」

2月に入り、店頭には春らしいアイテムが続々と登場しています。そんななか、【3COINS（スリーコインズ）】にも、今っぽさあふれるヘアアクセサリーがお目見えしました。今回は、今すぐ使えてさまざまな服装に合わせやすいベーシックカラーの「新作ヘアアクセ」にフォーカス。ヘアアレンジが苦手でも、つけるだけで新鮮な印象を呼び込めそうなヘアアクセをぜひチェックしてみてください。

春を告げるチュールのリボン付きバンス

【3COINS】「チュールパールリボンバンス」\550（税込）

2026春夏に注目したい、シースルー素材。ヘアアクセとしてなら、肌寒い今時期でも先取りで身に着けることが可能に。チュールの軽やかな質感により、重く見えやすいブラックでも春の気分へ近づけてくれそう。おしとやかなハーフアップに重ねれば、きちんと感のあるレディな雰囲気を目指せます。左右どちらからでも、整ったリボンがしっかり見えるデザインで、きらりと光るパール調のパーツがアクセントに。

バッグチャームとしても使えるリボンバンス

【3COINS】「パールチャーム付リボンバンス」\550（税込）

ざっくりラフにまとめた髪にも、フェミニンさを与えてくれる曲線的なリボン型のバンスクリップ。2026年の「パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー」に挙げられた色である「クラウドダンサー」にも似たナチュラルなホワイトは、まさに今年にぴったり。バッグチャームにもなるパーツは、取り外しが可能。存在感のある、大きめパール調パーツも大人可愛いポイントに。

シンプルなまとめ髪もおしゃれに

【3COINS】「ラメパールポニー」\330（税込）

透け感たっぷりのチュール素材にゴールドカラーのラメをあしらい、パール調パーツを複数使った、今年らしいヘアゴム。シュシュよりも主張しないコンパクトさで、髪のボリュームが少ない人でも使いやすそうです。髪をひとつにまとめただけの素朴に思えるローポニーも、このヘアゴムを飾るだけで品格と今っぽさを兼ね備えた印象に。

ボリュームのあるシックなシュシュ

【3COINS】「ドットフリルシュシュ」\550（税込）

約直径17cmというたっぷりとしたボリュームのあるシュシュは、タイトにまとめたお団子ヘアやポニーテールに、しゃれ感を与えてくれる存在になりそう。アップヘアの際、「ひっつめ髪」のような地味な印象になりがち……という人は、ぜひ取り入れてみて。2026春夏注目のドット柄で、トレンド感もフォローできるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S