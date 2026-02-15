◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（１５日、リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、初出場の島川拓也（日本仮設）は、準決勝で敗れて４位だった。１２日のモーグル決勝１５位の伏兵が、メダル獲得まであと一歩に迫った。

オフシーズンは所属先の日本仮設で建築資材の販売などを担う営業マン。冬季シーズンについて、当初は会社側と「２２年北京五輪までの挑戦」という約束を交わした。だが夢舞台を諦めきれず「あと４年」と会社に懇願し、ミラノ・コルティナ五輪への挑戦を続けてきた。

「シングルでは攻めきれなかったのが悔やまれたので…泣いても笑っても五輪は最後だったので、攻めて攻めて攻めまくろうという気持ちで。それでもスピードが及ばなかったりもしますが、自分の限界には挑戦できたかなと思います」

次々と強敵との１対１を制し、準決勝に進出。惜しくもメダル獲得はならなかったが、夢舞台で強気に滑り抜いた。

「この４年、わがままいって練習させてもらってきたので…次（の五輪）はないかなと思います。次は３１歳、その時は体も限界を迎えると思うので、難しいですね」と今季限りで競技生活を退く方針。夢を応援してくれた会社をはじめ、支えてくれた周囲の人々に恩返しの滑りを披露した。