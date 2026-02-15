北朝鮮による拉致被害者の家族会と支援組織「救う会」は１５日、東京都内で合同会議を開いた。

親世代が健在なうちに「全拉致被害者の即時一括帰国」が実現すれば、北朝鮮との国交正常化交渉の開始に反対しないなどとする新たな運動方針を決定した。

これまでは、人道支援や独自制裁解除に反対しないとの立場だった。この方針を維持しつつ、日朝首脳会談の早期実現に向けた交渉の加速を迫ったかたちだ。

新たな方針では、被害者全員の救出を最優先とし、帰国者には他の被害者の消息以外は聞き出さず、「反北朝鮮活動をしない」との考えも示した。一方で条件が満たされなかった場合は、「強い怒りで独自制裁強化を求める」と強調した。

横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の母・早紀江さん（９０）は会議後の記者会見で、「高市首相が力を出してくださると希望を持っている」と述べた。

この日は、９６歳で昨年亡くなった、有本恵子さん（同２３歳）の父・明弘さんの命日だった。会見に出席した長女の北谷昌子さん（６９）は「両親ともに再会を果たせず、本当にかわいそうだった。一刻も早く帰ってきてほしい」と訴えた。