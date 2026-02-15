「ハリセンが気になります」「伝説の方いらっしゃいます？」笑福亭鶴瓶、卒業後54年の高校同窓会を公開！
落語家でタレントの笑福亭鶴瓶さんは2月15日、自身のInstagramを更新。卒業後54年の高校の同窓会の様子を公開しました。
【写真】笑福亭鶴瓶、高校の同窓会！
「駿河学君に戻ってはるわぁ！！」鶴瓶さんは「高校卒業して54年有馬温泉に集結、いつも同じ話をして笑笑楽しいかった」とつづり、1枚の写真を投稿。浴衣姿の鶴瓶さんと高校時代の友人との温泉旅館での会食風景を公開しています。鶴瓶さんの楽しそうな笑顔が印象的ですが、なぜか隣の友人の手元にはハリセンが……。
コメントでは「ハリセンが気になります」「駿河学君に戻ってはるわぁ！！」「良いなあ師匠、友は宝」「修学旅行の話や、鉛筆を突っ込んだ話の人たちですね」「皆んな鶴瓶」「流石、師匠若いですね」「天井から女子部屋に落ちた伝説の方いらっしゃいます？」「師匠の笑顔がイイですよね」との声が寄せられています。
「皆んなに愛されてお幸せですね」2025年12月23日に74歳の誕生日を迎えた鶴瓶さん。同日の投稿では、自分で招集したという友人に囲まれて祝福される様子を披露しています。ファンからは「いつも笑顔が素敵です」「皆んなに愛されてお幸せですね」「益々お元気で藤ヶ谷君を宜しくお願い致します」「隣に幸せそうな美しい女性は、れいこ夫人ですか？」「いつまでも元気でいてください」と祝福の声が数多く寄せられました。(文:福島 ゆき)
