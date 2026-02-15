Q. 「第三類医薬品」よりも「第二類医薬品」を選んだ方が早く治りますか？【薬剤師が回答】
Q. 「第○類医薬品」といった薬の表示は、第三類よりも第二類の方がよく効きますか？Q. 「薬局で薬を選ぶ際、パッケージに『第二類医薬品』『第三類医薬品』といった記載があります。数字が小さい方が成分が強いイメージがあるのですが、効果も高いということでしょうか？ 早く治したいときは、数字が小さい方の薬を選んだ方がいいですか？」
A. ご注意を。分類は「効果の強さ」ではなく「リスクの程度」によるものです結論から言うと、数字が小さいからといって、必ずしも効果が高い、あるいは早く治るというわけではありません。一般用医薬品の「第○類」という分類は、その薬に含まれる成分の副作用や飲み合わせなどのリスクの程度に基づいて分けられているからです。
・第一類医薬品：一般用医薬品としての使用実績が少なく、特に注意が必要なものや、副作用のリスクが高いもの。
・第二類医薬品：副作用や相互作用などの項目で、安全性に注意を要するもの。
・第三類医薬品：日常生活に支障を来すほどの副作用の恐れは少ないが、身体の変調を来す可能性があるもの。
このように、数字が小さいものほど「より慎重な取扱いが必要な成分」を含んでいることを示しています。例えば、第三類に分類されるビタミン剤と、第二類の風邪薬を「効果」で単純に比較することはできません。大切なのは数字の大小ではなく、自分の症状に合った成分が含まれているかどうかです。判断に迷う場合は、薬剤師や登録販売者に相談して、適切な薬を選択するようにしましょう。
▼吉田 健吾プロフィール
大正8年創業の漢方専門薬局を経営する管理薬剤師。城西大学薬学部卒業後に薬剤師免許を取得し、早稲田大学人間科学部医療人類学教室で医療と文化の関係性を学ぶ。一般社団法人・女性とこどもの漢方学術院理事長。漢方薬はもちろん、医療用医薬品、一般用医薬品（OTC薬）の解説から、医療制度や賢い医療機関へのかかり方まで、多くの人の健康に役立つ幅広い情報発信を行っている。
(文:吉田 健吾（薬剤師）)