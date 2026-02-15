◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

予選4位通過の木俣椋真選手が競技直後にインタビューに応えました。

現地7日に行われた男子ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣選手。この日のスロープスタイル予選は1回目を終え日本勢最高の5位につけると、2回目ではさらに得点を伸ばして4位に。上位12人までに入り決勝進出を決めました。

「いい感じにファイナルに進めた」と笑顔を見せた木俣選手。「今日は目立ったミスもなく、そつなくこなした」と本人も振り返るように落ち着いた滑りを見せました。

一方、同競技に出場予定だった荻原大翔選手は足首のケガで欠場。木俣選手は1本目を滑り終えたところで会場に来ていた荻原選手と会話しており、「めっちゃ応援してくれて本当にいいやつだなと」と仲間とのやりとりを明かしました。

決勝は現地18日に開催予定。木俣選手は「ビッグエアでは銀メダルだったのですが、スロープでは金メダルを目標に。自分の滑りをマックスで出せるようにしていけたら」と意気込みました。