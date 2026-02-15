ちゃんみな『イッテQ！』大ファン秘話 7歳から見て…番組から“もらった言葉”を披露→「手越くんだ！」
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、15日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜 後7：58）に出演した。
【動画】「マジでなんで？」…『イッテQ！』ちゃんみな参戦の様子
今回は「温泉同好会 寒中水泳SP」で、ちゃんみなの出演が実現し、スタジオや温泉同好会の一同に「マジでなんで？」と驚きの声が広がった。
「どうして来てくださったんですか？」と聞かれ、ちゃんみなは『イッテQ！』の大ファンだったと明かした。7歳の頃に『イッテQ！』が始まり「（番組から）もらった言葉が多すぎて」としみじみ。「なるほどなるほど」と一言発すると、周囲から「手越くんだ！」と感嘆の声があがった。
出演するのは「夢の夢」だったという。ちゃんみなは「手越くんがイジられるところはもれなく面白かった」「イモトさんがオーディションを受けた時から知ってました」と懐かしんだ。「テイッ！」を披露する場面もあった。
そして極寒のなか、ラストでは「SAD SONG」を氷水に浸って熱唱するなど、体を張って全力ロケする姿には、SNSでも多くの反響が寄せられた。
TVerで見逃し配信を実施。
