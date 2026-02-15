別の子と仲良くしたら、友達が早退。友達の母が向ける心無い言葉が胸に刺さる／家族全員でいじめと戦うということ。(56)

別の子と仲良くしたら、友達が早退。友達の母が向ける心無い言葉が胸に刺さる／家族全員でいじめと戦うということ。(56)