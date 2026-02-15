Kis-My-Ft2、初の音楽フェス出演「カノフェス2026」で圧巻パフォーマンス＆サンドウィッチマンとコラボも
【モデルプレス＝2026/02/15】Kis-My-Ft2が2月14日・15日、サンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽フェス「カノフェス2026」に出演。グループ初となる音楽フェスへの出演となった。
ライブの幕開けを飾ったのは、メンバーの千賀健永プロデュースのダンスナンバー「Keep it 100」。ハードながらも細やかなステップが刻まれるダンスで、一気に会場の視線を釘付けにする。続く「FIGHTERS」では、エッジの効いたロックサウンドの中、キスマイらしい攻めの姿勢を見せつけ、観客のボルテージを一気に引き上げた。
MCは、「みなさん初めまして！Kis-My-Ft2です！」という挨拶からスタート。なんと、Kis-My-Ft2として「フェス」に出演するのはこの「カノフェス2026」が初めて。「初めましての方も、あたたかく迎えてくださってありがたい」とメンバーそれぞれが口にし、会場もあたたかい拍手に包まれた。
Kis-My-Ft2はテレビ朝日「10万円でできるかな」で、MCのサンドウィッチマンとは親交が深く、「番組内でサンドウィッチマンさんに仙台の色々なところにも連れて行っていただいていて、宮城県を第２の故郷だと思っている」という宮城愛溢れるトークで盛り上がった。
中盤では一転、名曲「Luv Bias」でエモーショナルな歌声を響かせると、続いて披露されたのは「Tokyo-Kis」。夢を追い続ける彼らだからこそ歌える「大人のラブソング」に、会場は酔いしれた。
ライブ後半への架け橋となったのは、15周年の幕開けを象徴する最新曲「UNISON」。この曲は、過去リリースした楽曲のタイトルが散りばめられていて、ファンにとって特別な意味を持つ一曲。タイトル通り、メンバーと観客の歌声が一つになることを願って作られ、ステージから伝わる「今までも、これからも、強く・華やかに・逞しく歩み続ける」という力強い決意は、まさに15周年の“開幕宣言”と言える。フェスの空間に、彼らの新しいフェーズへの大きな叫びが響き渡った。
終盤、「Thank youじゃん！」では、イントロが流れると宮田俊哉が「せーの！」と呼びかけるとメンバーと観客もそれに合わせて「Thank youじゃん！」と一斉に歌い出し、会場は一体感に包まれた。間奏では千賀が「Thank youじゃんけんを開催！」と会場全体を巻き込み、「勝った人も負けた人も、Thank you！」と幸せなムード溢れる空間を作り上げた。
そして、クライマックス。二階堂高嗣の「一緒に盛り上がりましょう！」という呼びかけから始まった「お疲れ様です！feat. サンドウィッチマン」では、この日一番のサプライズが。ラストサビ前の間奏で、サンドウィッチマンの2人がステージに登場。バラエティ番組での共演から生まれた絆を感じさせるサプライズに、会場のボルテージは最高潮に達した。
パフォーマンス後はMCのサンドウィッチマン・狩野が登場し、リハーサルから本番までの空き時間をKis-My-Ft2は「仙台でどう過ごしたのか」というトークで盛り上がり、宮田・玉森裕太の櫻田神社まで参拝に行ったというエピソードに会場中は驚きの声に包まれ、Kis-My-Ft2初の音楽フェスパフォーマンスは幕を閉じた。（modelpress編集部）
1. Keep it 100
2. FIGHTERS
3. Luv Bias
4. Tokyo-Kis
5. UNISON
6. Thank youじゃん！
7. お疲れ様です！feat. サンドウィッチマン
