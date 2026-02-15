「花束オオカミ」中川紅葉、美脚際立つミニワンピ姿でランウェイ闊歩【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】「花束とオオカミちゃんには騙されない」（ABEMA）に出演し話題を呼んだ女優・中川紅葉が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】恋リア美女の美脚
◆中川紅葉、美脚際立つミニワンピ姿
自身がアンバサダーを務める「TGC CAMPUS」のステージに登場した中川はウエスト部分で切り替えられたワンピースとロングブーツで冬の装い。ミニ丈から美しい脚をのぞかせていた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
