春を味わう♡バターステイツ by銀のぶどうの苺サンド

東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」から、春の訪れを感じる新作『いちごバターホイップサンド』が登場。2026年2月15日(日)より各店で販売がスタートします。ホワイトデーや春ギフトにもぴったりな、“バター×苺”のときめく組み合わせ。今だけの限定スイーツをお見逃しなく♡

“バター×苺”春限定サンド

『いちごバターホイップサンド』は、とろけるバターホイップショコラと甘酸っぱくジューシーないちごホイップショコラを、さくさくのバターサブレでサンドした春限定スイーツ。

2種のホイップショコラをぽってりと交互に絞り、一口でミルキーなコクと苺の爽やかさがジュワッと広がります。バターを知り尽くした専門店ならではの、贅沢なハーモニーが楽しめる一品です。

商品概要＆販売情報

いちごバターホイップサンド



価格：8個入1,296円(税込)／12個入1,944円(税込)

期間：2026年2月15日(日)～4月下旬ごろ

販売店：バターステイツ by銀のぶどう各店(西武池袋店・大丸東京店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店)、パクとモグ小田急町田店、ぶどうの木＆鎌倉座阿佐ヶ谷店

春の贈り物にときめきを添えて

甘くコク深いバターと、みずみずしい苺が織りなす春だけの味わい。可愛らしいパッケージと食べやすい個包装は、ホワイトデーや季節のご挨拶にもぴったりです。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも♡バターステイツ by銀のぶどうの春限定スイーツで、心華やぐひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。