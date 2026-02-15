ＮＨＫの朝ドラ「ばけばけ」第９４話が１２日、放送され、熊本行きに気持ちが揺れるトキ（高石あかり）が、タエ（北川景子）の元を訪れる場面が描かれ、働き始めた三之丞（板垣李光人）とも再会した。かつて、トキに十円をもらった三之丞は、一部を返金する。

その手は黒く、爪には土が。お札には、泥（土）がついており、「もっともっと働いてもらった分、返しにいくから」と伝える。

この場面に国民的ドラマ「北の国から ’８７初恋」の名場面を思い出した人も多かったようだ。

父親の五郎（田中邦衛）に頼まれ、富良野から上京する純（吉岡秀隆）を東京までトラックに乗せた運転手（古尾谷雅人）。走り始めると、純のイヤホンを外し、五郎から渡された茶色い封筒について話し始める。「ピン札に泥がついている。お前の親父の手についていた泥だ。お前の宝にしろ」。封筒からお札を取り出した純は、ピン札についた泥を見て、涙が溢れる。

「ばけばけ」の放送後には、ネット上で「三之丞から手渡された泥がついたお札を見て、北の国からの五郎のお札を思い出した」「これはまるで北の国からだって思いました」「あのお札 泥のついた一万札のようで 泣けた 私的には 北の国からとばけばけで ジーンときた」「北の国から の一万円札みたいやな…」など多くの声が書き込まれている。