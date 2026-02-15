「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・決勝」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

男子モーグル２大会連続銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝は決勝で第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）に敗れ、銀メダルだった。それでもモーグルでの２大会連続の銅メダルから、自身初めての銀メダル。表彰式後は愛娘を抱き、同じく元モーグル選手で１８年平昌、２２年北京両五輪にも出場した妻・輝紗良さんと３人で記念撮影。キングズベリと銅メダルのマット・グレアム（オーストラリア）もそれぞれ妻と子が駆けつけ、３家族９人が並んで写真に収まった。

堀島は家族の支えについて問われると「いやもう本当にそうでした。すごい支えがありました」としみじみ。「昨日もちょっとオフがあったんですけども、街中に出たらアクシデント的に僕が携帯をなくしてしまって。それを僕は子供をお風呂に入れながら、その間に（輝紗良さんが）ちょっと探してくれて、警察まで行って取り返してくれたりとか。そういう本当に些細なすべてのトラブルから助けてくれてます」と感謝した。