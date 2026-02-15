＜旦那は空気＞義実家でご飯作りは嫁の役目？台所に立たされる女性たちの本音
義実家を訪れたとき、「ご飯作り手伝って」と義母に声をかけられた経験はありませんか？ 一方で、まったりとくつろぐ旦那さんや義父、義きょうだいたちには何も言わない……。そんな光景に、違和感やモヤモヤを抱いたママもいるのではないでしょうか。投稿者さんも、そのひとりでした。
『義実家に行くとご飯作り手伝って！ と義母に言われるけれど、息子には何で言わないの？ 女はご飯を作るものって考え方、昭和すぎない？』
「わかりみがすぎる！」共感が止まらないママたち
寄せられた声には「その空気がイヤ」というものもありました。はっきりとは手伝いを頼まれなくても、ママは「お手伝いしますオーラ」を出さなければいけないこともあるでしょう。
『女どもは男らのために台所で尽くす、男らは羽を伸ばして団欒。この雰囲気が嫌い』
『うちも遠回しにエプロン持ってこいって言われたよ。なんで私だけ？ 優しい義母なら喜んでだけれど、孫の誕生日にすら何もしないくせに、自分の誕生日にはコンサートチケットおねだりしてくるような人だからムリ』
なかには、手伝いどころか、すべてを押し付けられた経験を語るママもいます。
『うちの場合は完全に私ひとりに押し付けて、義家族全員リビングで寝ている。ウンザリして行かなくなったよ。都合のいい家政婦だと思っている？』
『後片付けまで全部私。私は食事もまともに取れなかった。ほかの人たちは飲み食いしている。旦那はお酒を飲んでゴロゴロしている。ぶち切れた』
「息子は家事をさせられて可哀想」という義母の言葉に傷ついたという声もありました。共働きで平日はワンオペ、それでも義実家では“嫁だから”という理由で動くことを求められる現実に、限界を感じるママも少なくありません。
なぜ嫁だけが呼ばれるのか
「なぜ息子には言わないのか」という疑問に、さまざまな分析も寄せられました。
『仲良し嫁姑ごっこをしたいだけでは？』
『息子があてにならないと最初から切り捨てているのかも』
『お嫁さんが居心地悪そうにひとりで座っているようなら「こっち来て一緒に料理しよう」との声掛けは、優しさの可能性もある』
「嫁のつとめをはたすべき」との自身の価値観や生き方を押し付ける義母がいるようです。一方で、「専業主婦でもそんな考えを持たない義母もいる」と、年代や立場だけでは語れないとの声もありました。義父が率先して料理をする家庭なら、「嫁だから」との空気は生まれないのかもしれません。結局のところ、「誰が悪い」という単純な話ではなく、家庭ごとの価値観の違いが大きいのかもしれません。
「お互い様」で成り立つ家庭も
嫁姑だからといって、すべてが対立ではないようです。義実家との関係が良好な家庭では、受け止め方も異なります。
『うちは普通に手伝う。旦那はそれ以外の力仕事とか補修系のことをやっているし。あと金銭的なことを含め、良くしてもらっているから。ちなみに旦那がうちの実家に来たときも、それなりに手伝いはしてくれている。お互い様ってやつだね』
このように、「嫁だから」ではなく「家族として助け合っている」と感じられるかどうかが、大きな分かれ目になっているようです。
我慢しないための対策いろいろ
ではモヤモヤしたとき、ママたちはどう対処しているのでしょうか。
『私は旦那に声掛けるよ。スマホ見ているアナタが手伝ってよって。そのくだりを帰省の度にしていたら義母は声掛けてこなくなった』
『子どもが大きいから、わが子に手伝いをお願いして、自分は座る』
『義母に声かけられたら投稿者さんが旦那に向かって「お義母さんがご飯作り手伝ってだって。一緒に手伝うから早く来てよね」と言おう』
なかには、「ご飯を食べずに帰る」「外食に切り替える」「疎遠も視野に」という選択をしたママもいました。ムリを重ねるより、自分の心を守ることを優先した答えです。
普段の関係性が答えになる
義実家でのご飯作り問題は、「手伝うかどうか」だけの話ではないのではないでしょうか。誰に、どんな言い方で、どんな前提で頼まれるのか。その積み重ねが、ママの受け止め方を大きく左右しているのかもしれません。
「して当然」ではなく、「助けてくれてありがとう」。義母や旦那さんからその一言があるだけで、感じ方は変わるのでしょう。ムリをして関係を保つ必要はありませんが、夫婦で考えを共有し、線引きを決めることは大切なのかもしれません。義実家との付き合い方はそれぞれでしょう。ただ、自分だけが我慢する関係になっていないか、一度立ち止まって考えてみても良いのではないでしょうか。