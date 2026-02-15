ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スキージャンプの男子個人ラージヒル（ＬＨ、ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が合計２９５・０点で銀メダルに輝いた。

１回目に１４０メートル、２回目に１３６メートル５０を飛び、個人ノーマルヒルと混合団体の銅に続く今大会３個目のメダル獲得。計３０１・８点のドメン・プレブツ（スロベニア）が優勝し、カツペル・トマシャク（ポーランド）が３位。前回北京大会銀の小林陵侑（チームＲＯＹ）は６位、中村直幹（なおき）（フライングラボラトリー）は１６位だった。

プレダッツォの台は、夜になるとジャンプに不利な追い風が吹く。今季は浮力が得にくくなるスーツのルール変更で序盤から各国が苦戦する中、二階堂が頭角を現した。地道に磨いた確かな技術は、難しい条件となった五輪の舞台で威力を発揮した。

雨が降る１回目、追い風の中で周囲の度肝を抜いた。低い飛び出しからぐんぐんと前に進み、なかなか落ちてこない。着地したのは１４０メートル地点。得意のテレマークも決めた。飛距離は全体２位、飛型点は全体トップで、２位プレブツに７点差をつけて堂々の首位に立った。

よりタイトな新スーツ対策のカギを「精度」に見いだした。昨夏、原点に立ち返った。練習場所は、気持ち良く飛べる大きな台ではない。子どもが飛ぶスモールヒルで動きの基礎を固め、「どんな条件でも飛距離を出せるようになった」。今季の飛躍に、根拠はあった。

１回目は「今までで一番」のジャンプだった。会場の実況がイタリア語で「マンマ・ミーア（なんてこった）」と叫び、コーチボックスでは他国のスタッフも「すごいぞ、信じられない」と絶賛。２回目にわずかなミスでプレブツに逆転されたが、日本の若武者が世界を驚かせた。

「金を取れなかったのは悔しい。でも、今までやってきたことが銀メダルという形になって良かった」。長髪、ピアスにビッグマウス。派手な男が地道に磨いた技術が、夢舞台での「銀」を生んだ。（福井浩介）

中村直幹、成長実感

中村は１２６メートルにとどまった１回目から修正し、２回目に１３４メートル５０で１６位に入った。ノーマルヒル（１５位）も含めて順位は前回大会を上回り、「ベストパフォーマンスを出すための準備は良かった」と成長を実感した様子。

一方でほかの日本勢２人と自らを比べ、「陵侑と、新しく入ってきたジャンプの化け物みたいな（二階堂）蓮君に並ぶには、もっといろいろなことにチャレンジしないといけない」と話した。

プレブツ、重圧はね返して逆転「金」

２６歳のプレブツが、混合団体に続く今大会２個目の金を獲得した。１回目、１３８メートル５０で首位・二階堂を７点差で追う２位。「ただ楽しもうと思っていた」と、２回目は１４１メートル５０とさらに飛距離を伸ばした。金メダル最有力の期待に応えるかのように、重圧をはね返しての大逆転劇。「僕のキャリアの中で忘れられないジャンプの一つ」と誇らしげだった。