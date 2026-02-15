『豊臣兄弟！』に対する反響「夢なんじゃないか」 仲野太賀＆制作統括が大阪で語る
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（総合、毎週日曜 後8：00ほか）主演の俳優・仲野太賀、制作統括の松川博敬氏が15日、大阪・豊國神社で豊臣秀長公慰霊祭に出席した。
【写真】『豊臣兄弟！』豊臣秀長公慰霊祭に出席…神妙な表情を見せる仲野太賀
豊國神社は、豊臣のお膝元・大阪城公園の本丸南側に鎮座する。同日は、仲野が演じる豊臣秀長の命日で、慰霊祭が執り行われた。仲野は「身が引き締まる一日になった」としみじみ語った。
『豊臣兄弟！』は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長を仲野、兄の秀吉を池松壮亮が演じる。
仲野は「普段、大河ドラマや時代劇を見ないような人からも、楽しくて次が気になると言われる。子どもをお持ちのお父さんお母さんから『我が子が夢中になって見ている』と聞くとうれしい」と感謝。「見る人を選ばない、誰が見ても楽しめる大河ドラマであればいいなと思っていた。順調な滑り出しだったのかなと思う」と手応えを語った。
松川氏は、賛否両論あると思っていたとしつつ、「予想をはるかに上回る、ご支持をいただく声が多くて、夢なんじゃないかと思うぐらい」と表現。「わかりやすい歴史娯楽時代劇をやりたいという狙い通り、視聴者の皆さんに伝わっていることに本当に感激している」と語った。
