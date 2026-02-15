「マジでなんで？」…『イッテQ！』ちゃんみなの姿に反響 極寒ロケでさらり名言
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、15日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜 後7：58）に出演した。
【動画】「マジでなんで？」…『イッテQ！』ちゃんみな参戦の様子
今回は「温泉同好会 寒中水泳SP」で、ちゃんみなの出演が実現し、スタジオには「マジでなんで？」「バカなふりして（オファー）言ってみるもんですね」と驚きの声が広がった。そして、降臨したちゃんみなは「遠慮されたら終わりだと思ってる」とガチで極寒ロケに挑戦した。
椿鬼奴、オカリナ、ガンバレルーヤと一緒に体を張り、ちゃんみなは「一人ぼっちじゃない、寒いけどあったかさを感じましたね」と、さらり名言。
そして「謙虚に」の言葉の通り、「SAD SONG」を氷水に浸って熱唱。笑いと感動が広がり、SNSでは「イッテQのちゃんみな、すごかった」「みなちゃんの人柄が素敵だし、やり切る姿もかっこよくてさらに惚れました」「神回面白すぎた！」など、感想が多数寄せられている。
TVerで見逃し配信を実施。
【動画】「マジでなんで？」…『イッテQ！』ちゃんみな参戦の様子
今回は「温泉同好会 寒中水泳SP」で、ちゃんみなの出演が実現し、スタジオには「マジでなんで？」「バカなふりして（オファー）言ってみるもんですね」と驚きの声が広がった。そして、降臨したちゃんみなは「遠慮されたら終わりだと思ってる」とガチで極寒ロケに挑戦した。
そして「謙虚に」の言葉の通り、「SAD SONG」を氷水に浸って熱唱。笑いと感動が広がり、SNSでは「イッテQのちゃんみな、すごかった」「みなちゃんの人柄が素敵だし、やり切る姿もかっこよくてさらに惚れました」「神回面白すぎた！」など、感想が多数寄せられている。
TVerで見逃し配信を実施。