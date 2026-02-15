ミラノ・コルティナオリンピックは１５日（日本時間１６日未明）、スキージャンプ女子個人ラージヒル（ＬＨ）が行われる。

日本のジャンプ陣は男女のノーマルヒル（ＮＨ）、混合団体でそれぞれ銅メダル、そして１４日の男子ＬＨでは二階堂蓮（２４）（日本ビール）が銀メダルに輝き、全種目でメダルを獲得している。新種目の女子ＬＨでも表彰台に上がれるか注目される。（デジタル編集部）

メダルの最右翼が、初出場ながらＮＨで「銅」を獲得した丸山希（２７）（北野建設）だ。

前回の北京大会を逃す大ケガからはい上がり、オリンピックイヤーのワールドカップ（Ｗ杯）で開幕３連勝、ここまで６勝を挙げ、総合２位で大舞台を迎えた。７日のＮＨで今大会の日本勢第１号となる銅メダルに輝くと、「続けてきて良かったなって、すごく思います」。表彰台では目に涙も光っていた。

１０日の混合団体では、同じく初出場で男子個人ＮＨ「銅」の二階堂含め４人全員がメダリストという豪華布陣を形成、日本チームの１番手を担った。「チームのみんなに助けられて、こうしてまた銅メダルを獲得できてすごくうれしい」と喜んだ今大会２個目のメダルは、日本の女子ジャンプ陣が同一大会で獲得した初の複数メダルとなった。ラージヒルに向けては「もう１個いい色を持って帰れるように、集中して取り組みたい」と決意を新たにした。

ライバルとなるのは女子個人ＮＨ、混合団体で日本勢を上回ったスロベニアやノルウェー勢か。

ニカ・プレブツ（２０）（スロベニア）は昨年３月にノルウェーで行われた世界選手権でＮＨとＬＨの個人２冠を達成、今季もＷ杯で１３勝を挙げ総合首位。今大会はＮＨで「銀」、混合団体ではチーム３番手で飛び、金メダルを獲得した。ＮＨで金メダルに輝いたアンナオディネ・ストロム（２７）は混合団体でノルウェーの１番手を任され、銀メダル獲得に貢献している。

１４日の男子ＬＨでは二階堂が今大会３個目のメダルを獲得したが、ニカの兄、ドメン・プレブツ（２６）（スロベニア）に逆転されて悔しい「銀」となった。連続メダルで丸山が二階堂に続けるか、ニカとのライバル争いの行方にも注目が集まりそうだ。

高梨ら上位進出なるか

７日の女子個人ＮＨで１３位の高梨沙羅（２９）（クラレ）、１４位の勢藤優花（２８）（オカモトグループ）、１７位の伊藤有希（３１）（土屋ホーム）もＬＨでの躍進にかける。

高梨は１０日の混合団体で、スーツの規定違反で失格となりチームも４位に終わった北京大会の苦い思い出を拭い去るジャンプを見せた。チーム３番手で起用されると、５位で迎えた１回目に９６メートル５０を飛んで３位に順位を押し上げ、２回目も９７メートルを飛んで３位を維持して４番手の二階堂につなげた。銅メダル獲得に「この４年間、たくさんの人に支えられてここまで来られた。自分が取ったメダルではなくて、みんなに取らせてもらったメダル。人生で一番うれしいメダルです」。

１８年平昌大会で日本女子ジャンプ陣に初メダルとなる「銅」をもたらすなど、長年世界の一線で活躍してきた高梨。ＬＨでの活躍にも期待が高まる。