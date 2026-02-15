西川貴教、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールOPテーマ「Ignis -イグニス-」先行配信開始&Music Videoを解禁！
西川貴教の最新曲「Ignis -イグニス-」先行配信が開始し、Music Videoが解禁された。
「Ignis-イグニス-」は、現在放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされたロックナンバーで、絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合、楽曲プロデュース及び 作編曲をTeddyLoid、作詞をTOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)が手掛けた、”かつてない西川貴教”を提示する1曲。
本日公開されたMVは、燃え盛る仮想空間を舞台に西川が数多くの敵と対峙する、CGやVFXを駆使したバトルアクション。 作品の世界観はもちろん、タイアップの「消防」ともリンクした、熱量溢れる映像になっている。監督は気鋭の映像ディレクター荒船 泰廣（EPOCH）が務めた。
「Ignis-イグニス-」パッケージは2月18日に発売となる。
●配信情報
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールOPテーマ
「Ignis-イグニス-」
作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.) 作曲・編曲：TeddyLoid
先行配信中
配信リンクはこちら
https://erj.lnk.to/zt2lfN
●リリース情報
8thシングル
「Ignis -イグニス-」
2026年2月18日発売
予約はこちら
https://erj.lnk.to/B97HJc
【初回生産限定盤（CD+Blu-ray）】
品番：ESCL-6200〜1
価格：￥3,300（税込）
※初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
＜CD＞
1. Ignis -イグニス-
2. Ignis -イグニス- (Instrumental)
＜Blu-ray＞
イナズマロック フェス2025
1. [ Ω ]
2. Never say Never
3. BREACH
4. HEROES
5. 響ケ喝采
6. FREEDOM
7. BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて-
8. Energy Overflow
【通常盤（CD）】
品番：ESCL-6202
価格：￥1,500(税込）
※初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
＜CD＞
1. Ignis -イグニス-
2. 祖逖乃誓
3. Ignis -イグニス- (Instrumental)
4. 祖逖乃誓 (Instrumental)
【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】
品番：ESCL-6203〜4
価格：￥1,850（税込）
※初回仕様：「Ignis -イグニス-」トレカ (1種ランダム封入／全3種)
└TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』描き下ろしイラストデジパック仕様
＜CD＞
1. Ignis -イグニス-
2. Ignis -イグニス- (TVアニメ『炎炎ノ消防隊』OP ver.)
＜Blu-ray＞
1. TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールノンクレジットオープニングムービー
●作品情報
『炎炎ノ消防隊 参ノ章』
MBS／TBS／CBC “アニメイズム”枠ほか
毎週金曜25:53〜
AT-X 毎週月曜21:00〜
配信：最新話放送後、Netflixにて独占配信
©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
関連リンク
『炎炎ノ消防隊 参ノ章』オフィシャルサイト
https://fireforce-anime.jp/
西川貴教オフィシャルサイト
https://www.takanorinishikawa.com/