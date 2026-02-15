新種目の男子デュアルモーグルで、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。決勝でキングズベリー（カナダ）に敗れ、１９９８年長野大会の里谷多英以来２８年ぶり２人目の金メダルは逃したが、モーグルの銅メダルに続き、今大会２つ目のメダル獲得となった。初出場の島川拓也（日本仮設）は準決勝で敗れたが、４位と奮闘した。

初代王者の称号まで、あと一歩だった。それでも堀島は、すがすがしい表情で表彰台に立った。日本モーグル界最多となる３個目のメダルを右手に持ち、左手で会場の声援に応えた。モーグルの銅に続き、今大会２つ目のメダル獲得。「金ではなかったけど、メダル獲得を掲げてやってきたことが形になった」。充実の面持ちで振り返った。

１対１で争う新競技。シード枠により２回戦から登場すると、いきなり“敗退危機”に陥った。中盤でバランスを崩し、コースアウト寸前だったが、ギリギリ踏みとどまった。最後は体勢を立て直すことなく、後ろ向きのままゴールする執念の滑り。苦笑い交じりのガッツポーズに、会場は大盛り上がりだった。

準々決勝、準決勝を危なげなく勝ち上がり、迎えた決勝ではライバルのキングズベリーに屈し、ゴール直後は両手を合わせて無念さをにじませたが、それでも金メダルのキングズベリーと笑顔で健闘をたたえ合った。

１２日のモーグルでは決勝２回目にエアで世界最高難度の４回転する超大技「コーク１４４０」を駆使も、悲願の金メダルに０・２７点届かず。スピードも重視され、１対１で競う新競技のデュアルモーグルに向けて「スピードの次元が一段階上がる。目や足、体の動きが、そこについていくかが大事」と意気込んでいたが技術と経験、そして執念を込めた滑りを披露した。

北京五輪後、女子代表の輝紗良（きさら）さん（旧姓・住吉）との結婚を発表し、第１子を授かった。３大会連続の五輪では支えてくれる家族への「恩返し」を掲げ、表彰式では家族３人で健闘をたたえ合った。「これまで２８年間、自分に関わってくれた人々のおかげでここまで来れました。感謝です」。新競技の初代王者にはなれなかったが、堂々の“初代銀メダリスト”として、歴史に名を刻んだ。