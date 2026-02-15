【巨人】育成・川原田純平と平山功太の姿勢を石井琢朗２軍監督が評価「結果を出す手段は一つではない」

◆２、３軍紅白戦 紅組１―１白組＝特別ルール７回まで＝（ひなたひむかスタジアム）

巨人は１５日に２、３軍の紅白戦を行い、１―１で引き分けた。石井琢朗２軍監督は「選手個々が感じるものはあったと思う。『トライアル＆エラー（目標達成のためにさまざまな方法に取り組み、失敗を繰り返して成功に近づく行動）』をテーマとして掲げているので、失敗を恐れず積極的にトライしてほしい。いいものは随所に見られたかな」と振り返った。選手には自身の武器を磨き、尖（とが）ることを要求。「結果が出るにこしたことはないけれど、そこに囚（とら）われすぎて無難な投球、バッティング、走塁はいらない。結果を出す手段は一つではない」と強調した。

この日は育成の川原田純平内野手、平山功太内野手の姿勢に言及。「バッターは『打ちたい』ってなるけれど、純平は追い込まれてからも粘ってカウントを（３―２まで）作った。結果は出なかったけれど、評価するのはそこではなくて内容。自分の持ち味を出せていた」。初回先頭で低めの変化球を我慢して四球を選び、直後に二盗成功。紅組唯一の得点をマークした平山には「もちろんあれも良かったよね。彼が今後、この世界で生きていくための武器になる」と、支配下昇格を目指す２選手を評した。