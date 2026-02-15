■これまでのあらすじ

妻を見下す夫は、息子にも厳しく接するようになっていた。怯える息子に寄り添う妻は何度も夫に「もう少し優しくして」と訴えるが相手にされず、挙句、夫から「お前と結婚したのは失敗だった」と言われてしまう。妻は息子を守るために何ができるのか…。



息子の志望校を勝手に決めては変え、通う幼児教室までひとりで選んでしまう夫。そこに息子や私の意見は1ミリも加味されていません。

夫は私の意見を「感情論」だと言います。でも、私は夫の妻であり、息子の母なんですから、もう少し尊重してくれてもいいのに…。専用主婦というだけで、何も意見してはいけないなんておかしいよ…。こうしたやり取りを見ていた息子が「ぼく大丈夫だよ」と言ってきました。自分が父親の言うとおりにですれば、「ママ、怒られないよね？」と考えているのでしょう。息子にこんな顔させちゃダメだ。私が弱いままでは息子が傷つくことになる。私がもっとしっかりしないと…。いよいよ私の覚悟が決まりました。

※この漫画は実話を元に編集しています

