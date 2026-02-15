幼い時から「世界一になる」と信じ続けている。

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで１５日に行われたスキージャンプ男子個人ラージヒル（ＬＨ）で銀メダルを手にした二階堂蓮（れん）選手（２４）。大学を中退し、競技と並行してアルバイト生活を送っていた時も、その信念は揺るがなかった。今大会３個のメダルを獲得した新進気鋭のジャンパーには、もう一戦チャンスが残されている。（中薗あずさ）

「（銅メダルを獲得した）ノーマルヒル（ＮＨ）より良い色のメダルを取れる」。直前の練習でそんな感触を抱いて挑んだＬＨだった。

２回の合計点で順位が決まる決勝。１回目は１４０メートルを飛び、着地もきれいに決めて首位に立った。２回目では１３６メートル５０と飛距離を伸ばせず、合計点２９５・０点の２位に。直後には悔しさをにじませながらも、「三つもメダルを獲得できたのは、４年前の僕からしたら信じられない話なので自分を褒めたい」と前向きに語った。

「おまえは世界一になるんだ」

北海道江別市出身。父の学さん（５９）は、今大会と同じイタリア・プレダッツォの会場で開催されたスキージャンプの世界選手権出場経験者だ。学さんに連れられ、小学２年の時に地元の手作りのジャンプ台で初めて飛んだ。遠くまで飛んでいけるような感覚に、一気にのめり込んだ。

それからは毎週日曜、学さんと一緒に隣接する札幌市内のジャンプ台へ通うように。帰りの車中ではいつも、学さんからおまじないのように「おまえは世界一になるんだ」という言葉をかけられていた。

学さん仕込みの低い姿勢からの飛び出しを武器に、中学３年で全日本ジュニアのメンバーに選出された。高校は親元を離れ、道内のジャンプ強豪校・下川商業高に進学。高校３年時に高校総体で優勝し、ワールドカップ（Ｗ杯）にも出場するなど、世代の先頭を走った。

高校卒業後は、実業団でジャンプを続けるつもりでいた。ところが、どこからも声がかからなかった。進学した東海大もコロナ禍で学業との両立が難しく、１年で退学した。

自らに課した１年の期限、派遣アルバイトも

所属先に何かあてがあって大学を辞めたわけではない。自身のＳＮＳに「１年間ジャンプをやって所属先が見つからなかったら引退することも覚悟している」と投稿したこともある。金銭面の負担を考え、自らの逃げ道をなくし、覚悟を決めて全力を尽くそうと考えたからだ。

個人でジャンプの練習をするかたわら、生活費や活動費を捻出するためにアルバイト派遣会社に登録。田植えやライブ会場の設営も経験した。そんな生活を送る中でも「世界一になるという目標はぶれなかった」と振り返る。

所属先が決まったのは、自らに課した１年の期限が迫った２０２１〜２２年シーズン最終盤の頃だった。２２年の北京五輪には出場できずに悔しい思いもしたが、スキー部を新設した日本ビール（東京都目黒区）の第１号部員になった。

２２年１０月のＮＨＫ杯で優勝、２３年に世界選手権に初出場するなど、着実に実績を積み重ねてきた。今シーズンのＷ杯では初優勝を含め、個人で表彰台に７回上がるなど、一躍メダル候補としてミラノ・コルティナ五輪に乗り込んだ。

父に抱きついて流した涙

蓮という名前は母方の祖父が名付けた。蓮（ハス）は泥の中から清廉な花を咲かせる。アルバイト生活などの逆境を乗り越え、今大会では「銀」と「銅」の輝く花を咲かせることができた。それも、学さんがかつて戦った地で。

五輪前、現地に来るか悩んでいた学さんに「お金を出すから来てほしい」と頼んだ二階堂選手。ＮＨの時は学さんと熱い抱擁で喜びを分かち合ったが、ＬＨの試合後は抱きついて悔し涙を流した。「次は絶対に金メダルを見せたい」

その視線はもう、１６日（日本時間１７日未明）に行われる男子２人１組の新種目、スーパー団体に向いている。