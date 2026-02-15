三遠ネオフェニックスがホームで連勝…千葉ジェッツはリトルのキャリアハイ46得点も実らず

2月15日に豊橋市総合体育館で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第23節が行われ、三遠ネオフェニックスが千葉ジェッツと対戦した。

同一カード連勝を目指す三遠は試合開始から根本大、河田チリジ、ヤンテ・メイテンの連続得点で12－0のラン。デイビッド・ヌワバや津屋一球なども得点を重ね、30－22と8点のリードを奪った。

開始3分に4点差に詰め寄られた第2クォーターだったが、根本、湧川颯斗、ヌワバが得点を挙げれば、残り3分5秒に津屋の3ポイントシュートで46－36と10点差。キャメロン・ジャクソンもフリースローで加点し、53－40と突き放した。

後半は第3クォーター開始からメイテン、根本の連続得点で試合最大20点リード。ナシール・リトルを中心とした千葉Jの反撃に遭い、第4クォーター残り3分34秒に9点差まで肉薄されたものの、大浦颯太、メイテンの得点で同1分51秒に再び15点差をつけた。

三遠が104－94で千葉Jを退け、4連勝を達成。ヌワバが27得点5リバウンド2スティール、メイテンが21得点2ブロック、根本が16得点、ジャクソンが14得点2スティール、津屋が12得点をマークした。

一方の千葉Jはインジュアリーリストに登録されているジョン・ムーニーに加え、ディー・ジェイ・ホグ、ジェフ・ギブスを欠くなか、リトルがキャリアハイ46得点と奮闘したものの、敵地で2連敗を喫した。

■試合結果



三遠ネオフェニックス 104－94 千葉ジェッツ



三遠｜30｜23｜26｜25｜＝104



千葉｜22｜18｜23｜31｜＝94