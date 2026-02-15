【16日17日にまた雪の予想？】東京・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・神奈川・長野・山梨 15日（日）～19日（木）3時間ごとの雪雨シミュレーション【気象庁/15日午後9時】
気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りとなっています。
【画像をみる】関東甲信地方の3時間ごとの雪雨シミュレーション
１５日は、高気圧に覆われますが、低気圧が日本の南を東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨の降る所があるでしょう。
１６日は、低気圧が伊豆諸島付近から北東へ進み、次第に西高東低の気圧配置となりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雨や雪の降る所があるでしょう。
関東地方と伊豆諸島の海上では、１５日は波がやや高く、１６日は波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。
▶１５（日）～１９日（木）の雪雨シミュレーション
１５日（日）
１６日（月）
１７日（火）
１８日（水）
１９日（木）
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。