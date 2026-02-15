【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第1日 エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャン vs アジア ムハンマド / エリン ルーリフ
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャン] 2 - 0 [アジア ムハンマド / エリン ルーリフ]
ドバイDuty Freeテニス選手権第1日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス1回戦で、エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンと第6シードのアジア ムハンマド / エリン ルーリフが対戦した。
第1セットはエレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンが6-4で先取。第2セットもエレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンが7-6で制し、エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンがセットカウント2対0で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-15 21:02:08 更新