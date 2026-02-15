年一恒例寒中水泳ツアーにスペシャルゲストちゃんみなが参戦！

まずやってきたのは凍った湖。そこには、丸い部分だけ薄く氷が張られた穴。イッテQ！名物「2人で氷の上に立つ寒中度胸試し」。氷上で相手の陣地をハンマーで割り合う、ガチ勝負！

ちゃんみなVSよしこ。ヒビにも一切躊躇せず攻め込むちゃんみな。その肝っ玉ぶりに対し、よしこは氷上に立つも何もできずに落下！

このままでは終われない！続いてエース・まひるが挑戦。

再び躊躇なくリングインするちゃんみな。先攻はまひる！一進一退の攻防が続く中、まひるのハンマーが氷に刺さって抜けないハプニング。戦意喪失しかけるも、優しいちゃんみながハンマーを抜いてあげる一幕も。そしてちゃんみながトドメを刺そうとしたその瞬間。まさかの2人同時落下！

続いてはフィンランドの最新ゲームでちょっとひと息。おなじみのゲームで対戦し、運動神経抜群のちゃんみなは1人でも挑戦！さらに、泥棒になってお金を奪うゲームや、マス目を踏んで陣地を取り合うゲーム、記念写真が撮れるゲームにも挑戦。

翌日、再び凍った湖へ。寒中浮島チャレンジ！ターザンのようにロープを使い、5人全員で浮島に乗ることができるのか？一番手はよしこ。あえなく落下！見かねたちゃんみなが自らボートで救出。

再挑戦。トップバッターはちゃんみな。成功！2番手まひる、3番手オカリナ。重量級オカリナを2人でなんとか受け止める。続く鬼奴もギリギリで耐える。残るはよしこ。乗った！……しかし、無情にも落下！

これまで幾度となく女芸人を冷水の餌食にしてきた長田D。だが実は自身は冷水未経験。番組開始当初からディレクターを務める長田が当時7歳だった少女に20年後、氷水に沈められることになるとは。

さぁラストは、お待ちかねのあの企画！

氷に開けられた穴と設置されたマイク。題して「寒中TAKE」。氷水に浸かりながら5人で歌うのは、紅白でのHANAとの共演でも話題となった、ちゃんみなの代表曲『SAD SONG』。

実は今回、ちゃんみなより先に現地入りしていた4人。少しでも良いパフォーマンスができるようスタンバイを手伝い、足を引っ張らないよう歌も事前に猛練習。

そして5人全員が“ちゃんみな”に変身。いざ挑む「寒中TAKE」！

以上、フィンランドツアー・ちゃんみなスペシャルでした！