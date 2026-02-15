Travis Japan2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」の全形態のジャケット＆収録内容決定！まもなく先行配信もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanのニューシングル「陰ニモ日向ニモ」の詳細が発表された。

■今作は4種類のバリエーションでリリース決定

パッケージ版は4月15日発売となり、初回T盤、初回J盤、通常盤、そしてFC限定盤の計4形態でリリースされる。

初回T盤には、ジュニア時代に人気を博しファンにはお馴染みの楽曲「Dance With Me ～Lesson 1～」の続編となる「Dance With Me ～Lesson 2～」をカップリングとして収録。約32分の特典ディスクには、表題曲のミュージックビデオとメイキングに加え、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」が収められ、ステッカーやトレカセットも付随する豪華仕様となっている。

初回J盤のカップリングには「君がいるだけで」を収録。約25分の特典ディスクには、ミュージックビデオに加えて、彼らの武器であるダンスを堪能できる「パフォーマンスビデオ」とそのメイキング映像が収められており、初回T盤とは異なる絵柄のステッカー・トレカセットが封入される。

通常盤は、初回プレス限定でスリーブケース仕様となる。カップリングには、ABCテレビで放送中の冠番組『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』のテーマ曲となっている「As We Are」と、「On My Road」の2曲を収録。これまで番組内でしか聴くことができなかった楽曲が待望の音源化となる。

そしてファンクラブ限定盤には、大ボリューム約91分の特典映像ディスクと28ページにわたるフォトブックが付随。映像にはミュージックビデオのほか、彼らの素顔が垣間見えるバラエティコンテンツ『PTJG ～トラジャ完璧王決定戦！～』が収録されており、パフォーマンスからバラエティまでTravis Japanの多才な魅力を網羅したラインナップとなっている。

なお、ファンクラブ限定盤のオーダー受付期間は2026年4月1日(水)23:59まで。受付期間内であっても予定数に達し次第、販売終了となるため、早めのチェックが必要だ。

■「陰ニモ日向ニモ」の先行配信もスタート

リード楽曲となる「陰ニモ日向ニモ」は、2月16日0時より先行配信がスタートする。

この楽曲は、七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、一輪の「無垢な花（Flower）」を巡る執着と、愛ゆえに修羅場を厭わない強い意志を描いたエモーショナルなナンバーとなっている。楽曲の核となるのは、「表と裏」「白と黒」という逃れられない二面性だ。

本作のリリックでは、潔癖なまでの純真さと、それを守るための暴力的なまでの衝動という、相反する二つの顔を持ち合わせており、「白と黒の世界」というフレーズが象徴するように、この物語にはグレーゾーンは存在しない。愛するか、奪われるか。守り抜くか、お釈迦（終わり）になるか。 「クールなまま溺愛」という、静と動が混ざり合った独特な心理状態をクールにそして速いビートで表現している楽曲に仕上がっている。

■リリース情報

2026.02.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

2026.04.15 ON SALE

SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

