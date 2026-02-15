¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤Î²¦µ£³°¸òÉôÄ¹¤¬¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç²ñÃÌ
¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤Î²¦µ£³°¸òÉôÄ¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î14Æü¤Ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó»ÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¦³°¸òÉôÄ¹¤Ï¡ÖÃæÆÈ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤¬Â¿¤¯¡¢Í¥°ÌÀ¤ÎÁê¸ßÊä´°À¤â¶¯¤¤¡£¶¨ÎÏ¶¯²½¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¸½¼Â¤ÎÉ¬Í×¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬ÅªÁªÂò¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¹â¿å½à¤ÎÂÐ³°³«Êü¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤È»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÂç¤¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤âÃæ¹ñ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤Ç¸øÀµ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦´õË¾¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È¶¦¤Ë¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ÎÀ¯ÉÜ´Ö¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¸òÎ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢Âè»°¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÅ¸³«¤âÌÏº÷¤·¡¢ÃæÆÈÁ´Êý°ÌÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿·¤¿¤Ê¿å½à¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¶¯¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÃæ¤Î·ÐºÑ¤ÈËÇ°×¤Î´Ø·¸¤Ï¶ÛÌ©¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÐÊý¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·ÐºÑ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¼õ±×¼Ô¤Ç¤¢¤ê»Ù»ý¼Ô¤À¡£¹¥µ¡¤òÂª¤¨¤ÆÀøºßÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£¥É¥¤¥Ä¤ÏÊÝ¸î¼çµÁ¤Ë°ì´Ó¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¼«Í³ËÇ°×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤ÎÂÐÃæÅê»ñ¤È¶¨ÎÏ¤Î³ÈÂç¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¸òÎ®¤ò¶ÛÌ©²½¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆÈÃæ´Ø·¸¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë