2.5次元歌い手アイドルグループ「AMPTAKxCOLORS」が14日、3月20、21日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催するワンマンライブ「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」のチケット先行受付（抽選）を、STPR TICKETと各プレイガイドで開始した。また、それに合わせて、メンバーのちぐさくんとけちゃの2人で初のペア曲「ペットに恋しちゃダメですか？」のミュージックビデオ（MV）も公開した。

昨年5月のぴあアリーナMM以来、約10カ月ぶりのワンマンライブ。今回のテーマは「海賊」で、目標へ向かう“航海”を描く。公演タイトルにある「88%」には、夢の埼玉・ベルーナドームライブへ、さらに一歩近づく姿と新たな「挑戦」の意味が込められた。Kアリーナ横浜は、グループにとって過去最大規模の会場だ。

さらに、ライブで初披露予定のペア曲第1弾として、ちぐさくんとけちゃのペア新曲「ペットに恋しちゃダメですか？」は、“ペット対決”をテーマにしたハイテンション・ポップチューン。ちぐさくんが作詞を担当して、重すぎる愛をぶつけ合うコミカルで中毒性のある楽曲に仕上げた。けちゃは「けちゃちぐ初のオリ曲だ〜 ペットと恋しませんか？」とコメント。メンバーのあっきいは「かわいすぎてかわいい」、まぜ太も「初の２人オリ曲たのしみすぎ！」と絶賛した。

今後は、Kアリーナ横浜公演までに、「まぜ太×あっと」、「あっきぃ×ぷりっつ」の組み合わせでもペア曲が順次公開される模様だ。